Роспотребнадзор оценил риск распространения хантавируса Андес в России

Риск появления хантавируса Андес на территории России остается крайне низким, поскольку переносчик инфекции — карликовый рисовый хомяк — не приспособлен к российским климатическим условиям. Об этом сообщил Роспотребнадзор в «Максе».

По данным ведомства, природным резервуаром вируса является карликовый рисовый хомяк, обитающий на территории Аргентины и Чили.

«Климатические условия Российской Федерации для него неприемлемы, что существенно снижает риск его появления на территории страны», — отмечается в сообщении.

До этого ведущий вирусолог России, академик РАН Петр Чумаков заявил, что хантавирус передается только при очень тесном контакте с зараженным, так как он распространяется не просто через «аэрозоль», а именно капельным путем. При значительных мутациях у вируса есть потенциал перерасти в пандемию, поэтому его следует оперативно «задавить», отметил он.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Сейчас пассажиров, сошедших с лайнера до выявления вспышки хантавируса, ищут на четырёх континентах. ВОЗ предупреждает о риске новых случаев: из-за длительного инкубационного периода заражения могут проявиться спустя недели.

