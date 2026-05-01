В Воронежской области два хозяйских пса искусали беременную девушку

«Блокнот Воронеж»

В Семилуках Воронежской области два пса хозяина с ружьем напали на беременную девушку. Об этом сообщает издание «Блокнот».

У пострадавшей зафиксированы рваные раны на руках и ягодицах. Ситуация усугубляется тем, что из-за беременности ей не могут сделать прививки от бешенства, так как необходимы анализы на животных.

Хозяин собак, по словам девушки, отказался предоставить их для экспертизы. Когда она обратилась за помощью к специалисту по отлову, мужчина начал вести себя агрессивно, закрыл дверь и вернулся с оружием.

По словам девушки, он снял предохранитель и угрожал: «я вас сейчас всех расстреляю».

Девушка подала заявление в полицию, в настоящее время проводится проверка по данному инциденту.

До этого в поселке городского типа Диксон Красноярского края пятилетняя девочка получила серьезные травмы в результате нападения стаи собак. Отец оставил ребенка играть на детской площадке, временно отлучившись в ближайший магазин. В его отсутствие на малышку напали бездомные животные. Случайный прохожий, заметив происходящее, спугнул собак.

Ранее в Братске прохожий спас пятиклассника от стаи бездомных собак.

 
Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
