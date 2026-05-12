В Воронеже девятилетняя девочка сломала позвоночник из-за поломки качелей

В Воронеже девятилетняя девочка сломала позвоночник на детской площадке, сообщает канал TV-Губерния.

Несчастный случай произошел 10 мая возле дома №63 по улице Генерала Лизюкова, когда школьница каталась на качелях, цепь которых не выдержала нагрузки и оборвалась. В результате падения ребенок ударился спиной и получил серьезную травму.

Мама девочки пожаловалась, что УК «Наша эра», обслуживающая придомовую территорию, отказала в помощи, сославшись на то, что семья не прописана в этом доме.

В управляющей компании подтвердили, что женщина обращалась с сообщением об инциденте, но пояснили, что ее лишь попросили оформить претензию в письменной форме, а в помощи не отказывали.

