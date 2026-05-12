В Татарстане отец и сын получили несовместимые с жизнью травмы после удара током

112: два человека не выжили после удара током в фонтане в Татарстане

В республике Татарстан два человека получили несовместимые с жизнью травмы после удара током от фонтана. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, чрезвычайное происшествие произошло на территории кафе в Спасском районе.

Как пишет Telegram-канал Mash, причиной случившегося послужили трещины в изоляции провода насоса, который находился под водой. Как уточняется, не стало 73-летнего отца и 49-летнего сына.

«Они находились на территории кафе «Сако» в городе Болгар — в заведении часто отмечают юбилеи и свадьбы, кроме того место популярно и у туристов, которые приезжают в заповедник. Из воды торчали провода, посетители делали замечания персоналу, но на них никто не реагировал. Изоляции тоже практически не было», — говорится в посте.

Как выяснили журналисты, в мужчины были в кафе в первой половине дня. Первым к фонтану подошел пенсионер. Его ударило током, сын попытался его спасти и зашел в воду.

Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ, рассказали в пресс-службе. Сейчас проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

