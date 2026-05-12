Психолог рассказала, можно ли дружить с начальником

Психолог Булгакова: дружить с начальством можно только при жестком разделении ролей

Дружба с начальством не всегда выгодна — чаще всего сотрудник превращается в «удобного» подчиненного, который не может отказаться выполнять лишнюю работу. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Дружить с руководителем выгодно — так кажется на первый взгляд. Доверие растет, задачи интереснее, ошибки прощают. Но рабочие отношения устроены хитрее. За кажущимися бонусами прячется счет: размываются границы, и платить приходится личным комфортом. Чаще всего сотрудник превращается в «удобного». Начальник звонит после шести, просит подменить коллегу или не замечать промах. Сказать «нет» неловко — вы же друзья. А если все-таки откажешь, реакция будет болезненнее: не как на деловой отказ, а как на личное предательство», — пояснила Булгакова.

По ее словам, для компании главный риск такой «дружбы» — потеря справедливости. Фаворитизм может не афишироваться, но коллеги его чувствует.

«Особенно токсично, когда связь скрыта: люди видят неравенство, но не могут его обсудить. Растут сплетни, падает мотивация, уходят сильные кадры. Юридически это редко нарушает правила, но управленческие решения теряют объективность, — отметила психолог.

Булгакова предупредила об еще одном риске — когда дружба начальника с подчиненным рушится, вернуться к рабочим отношениям почти невозможно.

«Психологические границы уже стерты, любое замечание воспринимается в штыки. Согласно статистике, в этом случае чаще всего уходит один из дуэта — обычно подчиненный. Корпоративные кодексы часто запрещают романы «начальник-подчиненный», но дружбу оставляют без внимания. Запретить общение нельзя, но не стоит игнорировать подтекст. Иногда такие связи сигнализируют о проблеме в культуре: если сотрудники вынуждены «дружить» с руководством ради признания, значит, система не вызывает доверия», — сказала специалист.

Она добавила, что выстроить дружеские отношения без последствий можно, но только при жестком разделении ролей.

«Границы должны быть прозрачными: рабочие вопросы — в рабочее время, никаких секретов от команды. Руководитель остается авторитетом, а не приятелем по бару. Иначе карьерный бонус оборачивается эмоциональной зависимостью, и цена оказывается выше выгоды», — заключила Булгакова.

