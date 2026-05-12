Мужчина перегрыз жене горло в процессе спора

В Португалии мужчина перегрыз жене горло из-за спора об оплате обучения сына, пишет Сmjornal.

Как установило следствие, Педро Антикуа Крус и его жена Альсинда поссорились на тему того, кто оплатит объяснение старшему сыну. В ярости мужчина укусил супругу за шею, одновременно душа ее, а затем нанес 49 ножевых ударов. Судья отметил, что нападавший действовал из злости, увидев по телефону, как жена просит помощи у дочери после первоначального конфликта. Все произошло на глазах их 14-летнего сына, который звонил в службу 112 и пытался оттолкнуть отца, но не смог.

Как пишут СМИ, с самого начала брака (пара прожила вместе 17 лет) Педро проявлял «ревность, собственничество, агрессию и контроль», не терпел возражений, постоянно угрожал жене и применял насилие. Падчерица бежала из дома еще в 2022 году, опасаясь за свою жизнь и из-за сексуальных домогательств со стороны отчима.

После разбирательств суд приговорил Круса к 25 годам тюремного заключения.

Ранее в Бразилии жених поссорился с невестой и выстрелил в нее в день свадьбы.