Жених поссорился с невестой и застрелил ее в день свадьбы

В Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы, пишет LADBible.

По данным местных властей, после церемонии бракосочетания между молодоженами вспыхнула ссора, в результате которой жених открыл стрельбу по своей новоиспеченной супруге. Женщина не погибла сразу — злоумышленник, как утверждается, вернулся на место преступления и добил ее несколькими выстрелами.

Жертвой стала Нажилла, мать троих детей. Стрелявший — Даниэль Барбоза Мариньо, сотрудник муниципальной охраны. По словам свидетелей, в разгар свадебного торжества пара подралась, и родственники сочли необходимым увести детей с места происшествия. Вскоре после этого Даниэль выстрелил в жену впервые. Позже он вернулся на территорию и произвел еще несколько выстрелов.

После убийства Даниэль сам связался с полицией и был арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее в Бразилии клиентка напала с ножом на стилиста из-за результата его работы.

 
