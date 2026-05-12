Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Пятерых кошек компании-банкрота продадут с аукциона

Sohu: в Китае 5 кошек продадут с аукциона после банкротства компании
Sohu

На китайской платформе судебных аукционов Alibaba Assets появился редкий лот — пять кошек пород рэгдолл и британская голубая. Животных выставили на торги в рамках банкротства компании, где они служили своеобразным антистрессом для сотрудников, пишет Sohu.

По словам знакомого с ситуацией, кошки формально числились активами фирмы. В лот входят три взрослые самки возрастом до трех лет, а также два двухмесячных котенка — самец и самка. При обычной продаже их общая стоимость оценивается в $7000. Стартовая цена аукциона — $1400.

В настоящий момент животные здоровы и находятся на складе, за ними присматривают. По словам организаторов, несколько потенциальных покупателей уже звонили, чтобы найти кошкам хороший дом. Торги начнутся 25 мая в 10:00 по местному времени и продлятся сутки. Пока заявок на участие не подано, но лот уже привлек внимание 926 наблюдателей.

Ранее кота раздуло из-за таблетки парацетамола, который ему дал беспокойный хозяин.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!