В ОП РФ заявили о необходимости с уважением относиться к потребностям молодежи

В ОП РФ призвали уважать потребности молодого поколения россиян
Будущее России зависит от возможности молодого поколения быть услышанным. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова.

По словам Родионовой, каждого человека необходимо уважать. Если так относиться к молодому поколению россиян, а также к их возможностям, потребностям и навыкам, удастся поспособствовать их участию в управлении страной, в формировании новых проектов и в решении конкретных задач.

«Нужно сделать все, чтобы в решении ключевых задач страны участвовали сами молодые люди, а психологи могли их услышать и правильно ответить на их вопросы. Будущее в том, что вот есть у него запрос лучше сделать какую-то технику, этот запрос должен дойти до специалиста, который реально его включит в это дело. Есть проблема с личной жизнью, он должен быть услышан. И не через 30 дней ответит чиновник, а через минуту специалист», — заявила она.

Родионова подчеркнула, что в таком случае молодежь будет осознавать, что она нужна родной стране и тем, кто находится рядом.

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко до этого говорил, что верхняя граница возраста молодежи, которая сейчас составляет 35 лет, будет подниматься. По его словам, этот процесс неизбежен, но только после того, как увеличится продолжительность жизни.

