«Начала орать, хватала за руки»: в Новосибирске пассажирка обвинила кондуктора в нападении

В Новосибирске пассажирка и кондуктор автобуса подрались из-за оплаты проезда. Об этом NGS.RU рассказала пострадавшая Юлия.

Конфликт, закончившийся дракой между женщинами, произошел утром 12 мая в автобусе № 28. По словам женщины, она зашла на остановке «Автокомбинат» и приложила карту, чтобы оплатить проезд, однако кондуктор убрала терминал, заявив, что списания не произошло, и потребовала повторной оплаты.

Юлия предложила дождаться банковского уведомления, но кондуктор посчитала, что пассажирка не хочет платить, и стала обвинять ее в попытке проехать бесплатно.

Вскоре конфликт перерос в рукоприкладство. Юлия утверждает, что кондуктор стала тянуть ее за руки, выталкивать из автобуса, выкинула шапку, схватила за куртку, а затем ударила ее по лицу.

«Я упиралась ногами, она ударила меня по лицу. Я тоже ударила ее в ответ. Естественно, это была защитная реакция. В общем, вот такая драка произошла», — поделилась сибирячка.

В момент потасовки на телефон Юлии пришло банковское уведомление об успешном списании, которое она показала всем в салоне, однако кондуктор, с ее слов, не успокоилась и потребовала снова платить поездку.

Женщина смогла покинуть автобус после вмешательства сотрудников Росгвардии и сразу же обратилась в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в настоящее время проводят проверку по факту инцидента.

Ранее водитель автобуса избил ребенка в Тульской области из-за оплаты проезда.

 
