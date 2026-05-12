Россиянам объяснили, как весна влияет на гормональную систему

С приходом весны многие люди сталкиваются с ростом энергии и усилением эмоциональной восприимчивости. Причиной таких изменений становятся физиологические процессы. Об этом газете «Известия» рассказала врач-эндокринолог «Инвитро» Лидия Биндюкова.

Эксперт объяснила, что изменения в организме весной связаны с увеличением светового дня. Этот биологический фактор регулирует биоритмы человека и влияет на работу эндокринной системы.

«Организм реагирует на изменение фотопериода, и это отражается на гормональном фоне. С уменьшением выработки мелатонина снижается сонливость и повышается уровень активности, а усиление солнечного света способствует росту серотонина, который влияет на настроение и устойчивость к стрессу», — подчеркнула врач.

По ее словам, весной также активизируется гипоталамус — центральный регулятор эндокринной системы, усиливающий сигналы ко всем органам и системам и повышающий тонус организма. Кроме того, на состоянии отражается температура воздуха. Потепление провоцирует расширение сосудов и улучшает кровообращение. В результате снижаются энергозатраты, а также происходит рост физической и социальной активности.

Специалист добавила, что биологические ритмы также оказывают влияние на эмоциональное состояние. Весной наблюдается повышение общительности, стремления обзавестись новыми знакомыми и инициативность. При этом у мужчин в этот сезон ярко выражается снижение уровня стресса, в то время как у женщин более заметны гормональные изменения, которые связаны с репродуктивной системой.

Эндокринолог также объяснила причины ощущения «влюбленности». По ее словам, это чувство вызвано дофамином, норадреналином и другими веществами, которые отвечают за систему вознаграждения мозга.

Ранее психолог объяснил, как пережить кризис смысла жизни.