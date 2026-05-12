«Выживает сильнейший»: Запашный — о нападении львов на львицу в парке «Тайган»

Посетители крымского парка «Тайган» опубликовали видео, на котором львица лежит в крови после того, как на нее нападают сразу несколько самцов. Дрессировщик Эдгард Запашный заявил «Газете.Ru», что условия парка приближены к дикой природе, в которой животные борются за выживание, поэтому обвинять заведение в жестокости не стоит.

«То, что у Олега Зубкова львы дерутся, для меня не новость. Это природный парк, располагающийся на тридцати с лишним гектарах, подразумевающий под собой приближенную к воле жизнь животных. И те люди, которые, как правило, топят за то, чтобы животные все были на свободе, бегали, играли с бабочками, когда приходят в этот парк и видят львов в крови, вдруг резко начинают критиковать этот парк за якобы проявление жестокости, что для меня удивительно. Почему? Потому что, если люди хотят наблюдать, как животные гуляют на свободе, они должны понимать, что свобода — это борьба за выживание, свобода — это борьба за жизнь. И как писалось в книгах Киплинга, «выживает сильнейший», — сказал он.

Запашный подчеркнул, что конфликты внутри прайда случаются у животных каждый год, а их точную причину человек не знает. По его словам, хищные животные живут по своим законам, которые зачастую жестоки.

«У Олега один-два льва или львицы в год погибают от драк, которые происходят в семейных разборках. Львы — это семья, это прайд, и не всегда человек может понять причину конфликта. Олег Николаевич мне рассказывал, что у него иногда бывают две-три самки объединяются между собой и идут убивать, например, другую самку или даже убивать льва. И что стало причиной, всегда останется в воздухе, никто вам никогда на 100% не расскажет, что это было. У львов, вообще у хищников своя мотивация и свое отношение к жизни и к смерти. Этот фактор останется неизбежным. И весь цинизм диких животных заключается в том, что в природе вы можете найти миллион доказательств, как папа-лев душит своих месячных львят только для того, чтобы мама опять загуляла, и мама ничего с этим не может сделать. Просто идет и душит трех-четырех львят, не жрет их, а просто убивает. Так что здесь люди должны понимать, что мы с животными всегда будем разными. Природа, еще раз повторю, это очень жестокая штука», — добавил он.

До этого очевидцы того, как львица лежит в луже крови после нападения, рассказали, что сразу же стали звонить сотрудникам «Тайгана», «однако в течение получаса так никто и не приехал». Директор учреждения Олег Зубков объяснил изданию «Подъем», что это были обычные «разборки» животных, а помощь ветеринара львице не понадобилась — она «зализала» раны сама. Он отметил, что хищники постоянно делят территорию и самок, поэтому такое случается не в первый раз.

