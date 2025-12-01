Львица загрызла молодого человека в зоопарке в Бразилии

Львица загрызла 19-летнего юношу в зоопарке, расположенном в городе Жуан-Песоа (штат Параиба в Бразилии). Об этом сообщает портал G1.

По его данным, молодой человек взобрался на стену высотой более 6 м в зоопарке и, используя дерево, спустился в вольер львицы. После этого хищница напала на него. В результате атаки юноша не выжил. Предположительно, он имел психическое расстройство.

После инцидента зоопарк был закрыт. Правоохранители ведут расследование произошедшего.

В первой половине ноября шведка Наэми Бой пережила нападение льва во время конного сафари в Южной Африке, получив тяжелейшие травмы, но оставшись в живых благодаря оперативной помощи и, как она сама считает, своему «ангелу-хранителю». Инцидент произошел в окрестностях Цанена. Наэми, которая была волонтером, ехала в хвосте группы, когда из подлеска неожиданно выпрыгнул лев. Хищник впился зубами в шею девушки, стащил ее с лошади и скрылся в саванне.

Девушка была доставлена в местную больницу с серьезными повреждениями. Ее состояние осложнилось инсультом, перенесенным уже в клинике, и инфекцией в ране.

Ранее в Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган».