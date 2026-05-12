Ребенок нашел в песочнице золотые украшения, серебряные монеты и €6000 наличными

В Берлине воспитанник детсада откопал во время прогулки настоящий клад

В Берлине ребенок случайно обнаружил настоящий клад во время прогулки, сообщает WELT.

Находка была сделана на детской площадке в районе Вильмерсдорф. По данным столичной полиции, ценные вещи, в числе которых — серебряные монеты, золотые украшения, наручные часы, €6 тыс. и даже небольшой золотой слиток, оказались зарыты в землю под кустами.

Воспитательница детсада вместе с отцом ребенка собрала ценности и передала их правоохранителям. Сейчас стражи порядка выясняют происхождение вещей и проверяют, не относятся ли они к похищенному имуществу. Пока соответствующих заявлений о пропаже не поступало.

Ранее шестилетний мальчик случайно нашел меч викингов во время школьной экскурсии.