Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Вспышка хантавирусаОграничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Шестилетний мальчик случайно нашел меч викингов во время школьной экскурсии

Школьник из Норвегии обнаружил древний меч викингов
Kulturarv i Innlandet

В Норвегии ребенок нашел меч викингов во время школьной экскурсии, сообщает издание Ancient Origins.

Шестилетний мальчик Хенрик Рефснес Мортведт поехал с классом в поле в районе Брандбу. Там он заметил, как из земли торчит ржавый металлический предмет, вытащил его и привлек внимание взрослых.

Педагоги связались с местными археологами, и те подтвердили, что это однолезвийный меч, который относится к началу эпохи викингов и ему около 1300 лет. По оценкам специалистов, оружие хорошо сохранилось.

Сейчас артефакт направлен в Культурно‑исторический музей в Осло, где его изучат и затем выставят на обозрение. Археологи похвалили Хенрика и его учителей за то, что они сразу передали её профессионалам, тем самым сохранив для истории ценный экспонат.

В апреле неподалеку нашли 3000 серебряных талеров, датируемых примерно 1000 годом нашей эры. Среди них английские пенни времен королей Этельреда II и Кнута Великого, а также монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Ученые связывают находку с эпохой правления норвежского короля Харальда Хардрады, при котором в стране начала формироваться собственная система чеканки монет.

Ранее в Германии школьник нашел в поле монету возрастом 2300 лет.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!