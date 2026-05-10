Шестилетний мальчик случайно нашел меч викингов во время школьной экскурсии

В Норвегии ребенок нашел меч викингов во время школьной экскурсии, сообщает издание Ancient Origins.

Шестилетний мальчик Хенрик Рефснес Мортведт поехал с классом в поле в районе Брандбу. Там он заметил, как из земли торчит ржавый металлический предмет, вытащил его и привлек внимание взрослых.

Педагоги связались с местными археологами, и те подтвердили, что это однолезвийный меч, который относится к началу эпохи викингов и ему около 1300 лет. По оценкам специалистов, оружие хорошо сохранилось.

Сейчас артефакт направлен в Культурно‑исторический музей в Осло, где его изучат и затем выставят на обозрение. Археологи похвалили Хенрика и его учителей за то, что они сразу передали её профессионалам, тем самым сохранив для истории ценный экспонат.

В апреле неподалеку нашли 3000 серебряных талеров, датируемых примерно 1000 годом нашей эры. Среди них английские пенни времен королей Этельреда II и Кнута Великого, а также монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Ученые связывают находку с эпохой правления норвежского короля Харальда Хардрады, при котором в стране начала формироваться собственная система чеканки монет.

Ранее в Германии школьник нашел в поле монету возрастом 2300 лет.