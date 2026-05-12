Женщина осталась инвалидом после лечения головной боли у хиропрактика

В США Джейси Конли перенесла три инсульта и осталась с пожизненной инвалидностью после того, как обратилась к хиропрактику для лечения головной боли, пишет LADBible.

Женщина восстанавливалась после рождения сына и списывала постоянную боль на недосып и стресс После визита к специалисту, с которым она работала и раньше, ее состояние резко ухудшилось. Через несколько часов у Джейси появилась тошнота, начало двоиться в глазах. Хиропрактик назвал это «странной реакцией» и посоветовал обратиться к врачу, если симптомы не пройдут, но не придал ситуации срочности.

Когда состояние не улучшилось, Конли поехала в больницу, где врачи диагностировали двустороннюю диссекцию позвоночной артерии — редкий разрыв сосуда, идущего вдоль позвоночника к мозгу. Женщина перенесла два мини-инсульта, а затем в больнице — третий, тяжелый. Она провела пять дней в реанимации.

Медики связали разрыв артерии со «скоростью» коррекции шеи, выполненной хиропрактиком. Последствия оказались необратимыми: у женщины ослаблена правая сторона тела, нарушена речь. Она до сих пор не может полноценно ухаживать за сыном.

Американка признается, что подписывала отказ от ответственности, но не понимала, насколько серьезна угроза инсульта. Сейчас она призывает других с осторожностью относиться к мануальной терапии при головных болях, особенно в послеродовой период, и обращаться сразу в больницу.

