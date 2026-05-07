Педагог по ораторскому искусству изнасиловала подростка

В Джорджии 35-летнюю преподавательницу обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Саванна, правоохранители задержали 35-летнюю Паулину Уолден. Женщине предъявили обвинения в растлении и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего.

По данным следствия, педагог вступала в интимные отношения с подростком за пределами школы. Детали дела полиция пока не раскрывает. Известно, что подозреваемая работала в школьном округе Саванна-Чатем с 2023 года. Она вела уроки английского языка, а также преподавала мифологию и ораторское искусство. Кроме того, женщина руководила школьной театральной студией.

Муж задержанной также работает учителем, мужчина отказался комментировать выдвинутые против жены обвинения. Согласно законодательству штата, Уолден грозит наказание вплоть до 25 лет тюремного заключения.

Ранее учительница покупала для подростка наркотики и занялась с ним сексом в доме родителей.