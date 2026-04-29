Полицейский лишился работы за езду на электросамокате в пьяном виде

Офицер Британской транспортной полиции Самуэль Бути уволен за грубое нарушение дисциплины. Офицер, будучи не при исполнении служебных обязанностей, управлял электросамокатом в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Metro.

Немецкая полиция остановила Бути после фестиваля. Тест показал, что уровень алкоголя в его крови составил 2,15 г/л — это примерно в четыре раза выше передельной нормы. Езда на электросамокате в нетрезвом виде является уголовным преступлением как в Германии, так и в Великобритании.

Сам Бути сообщил о случившемся руководству через три дня, признал вину и заплатил штраф. Однако он ушел в отставку еще до начала дисциплинарного слушания, которое состоялось 14 апреля.

Главный констебль Люси Д'Орси заявила, что если бы офицер не ушел, его бы немедленно уволили.

«Нарушение закона несовместимо с его соблюдением», — подчеркнула она, отметив, что действия Бути подрывают общественное доверие.

Смягчающими обстоятельствами сочли признание вины и раскаяние, однако самого офицера раскритиковали за попытку оправдаться тем, что «многие другие тоже так делали».

Ранее полицейский был уволен за то, что ударил подозреваемого во время ареста.

 
