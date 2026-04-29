В Таиланде введут обязательную страховку для всех туристов

Власти Таиланда намерены ввести для туристов обязательное медицинское страхование, без которого иностранцев не пустят в страну. Об этом сообщает «Турпром».

Причиной такого радикального шага стали значительные затраты Таиланда на оказание медицинской помощи иностранным туристам. Так, расходы королевства на лечение иностранцев составляют около 100 млн бат (свыше $3 млн) в год. В значительной степени они вызваны безответветственным поведением туристов, не соблюдающих правила дорожного движения при езде на мотоциклах и скутерах. Больницы вынуждены лечить получивших тяжелые травмы иностранцев, а стоимость лечения затем покрывается за счет бюджета.

В связи с этим все посещающие Таиланд туристы будут обязаны иметь медицинскую страховку. Ее наличие будут проверять либо авиакомпании на этапе регистрации, либо сотрудники иммиграционной службы в аэропорту прибытия. Те, у кого страховки не окажется, смогут купить полис прямо в аэропорту.

Стоимость базовой страховки будет начинаться от 1100 бат (около $34) за две недели пребывания в Таиланде.

20 апреля стало известно, что срок безвизового въезда в Таиланд для иностранных туристов будет сокращен вдвое, с 60 до 30 дней.

Ранее МИД Таиланда заверил иностранцев в безопасности посещения королевства.

 
