Названа неочевидная причина увеличения жировых отложений

Diabetes Care: загрязненный воздух косвенно повышает процент жира в теле
Загрязнение воздуха может способствовать накоплению жира и потере мышечной массы даже при неизменном питании и уровне физической активности. К такому выводу пришли исследователи Института исследований здоровья Балеарских островов. Результаты работы опубликованы в Diabetes Care.

Ученые проанализировали данные 1454 жителей Испании в возрасте от 55 до 75 лет с избыточным весом и метаболическим синдромом — сочетанием повышенного сахара крови, гипертонии и нарушений обмена холестерина. Участники жили в пяти городах, включая Барселону, где уровень загрязнения оказался самым высоким.

Исследователи оценивали воздействие трех основных загрязнителей воздуха: мелкодисперсных частиц PM2.5, диоксида азота и сажи, значительная часть которой образуется при работе дизельных двигателей.

В отличие от большинства подобных работ, в новом исследовании ученые не ограничились измерением веса. Участникам трижды — в начале исследования, через год и через три года — проводили денситометрию DXA. Этот метод позволяет отдельно оценить количество жировой и мышечной ткани, а также определить, где именно накапливается жир.

Выяснилось, что у людей, живущих в районах с более загрязненным воздухом, со временем увеличивалась доля жира в организме и уменьшалась мышечная масса. Особенно сильная связь наблюдалась для сажи: за три года жители наиболее загрязненных районов теряли примерно килограмм мышечной ткани.

Кроме того, исследование впервые показало связь загрязнения воздуха с накоплением висцерального жира — глубокого жира в брюшной полости, окружающего внутренние органы. Такой жир считается особенно опасным, поскольку связан с хроническим воспалением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам исследователей, мелкие частицы загрязнений способны проникать в кровоток и вызывать системное воспаление, которое может влиять на обмен веществ и распределение жира в организме. При этом авторы подчеркивают, что работа выявила связь, но пока не доказывает прямую причинно-следственную зависимость.

