Мужчина объяснил, за что сломал гортань отцу и убил его

Shot: в Москве сын убил отца из-за подгузника, который тот не сменил матери

Мужчина, которого подозревают в убийстве отца в Москве, рассказал свою версию событий. Его слова приводит Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, причиной произошедшего стало то, что отец не поменял подгузник матери-инвалиду. В результате между мужчинами возник конфликт.

На следующий день 68-летний мужчина отправился на работу, но в какой-то момент его состояние ухудшилось. Прибывшие на место медики доставили его в больницу, где тот скончался. Как уточняет РЕН ТВ, после работы сын встретил отца.

По словам подозреваемого, он находится в шоке от того, что родителя больше нет. Также он не понимает, как это могло произойти.

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Обручева. Мужчина якобы сломал пожилому родственнику гортань, затем оставил в квартире и скрылся.

Отмечалось, что погибший работал в строительной фирме, его сын безработный.

