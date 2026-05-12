В Госдуме оценили тренд на «судебный туризм»

Депутат Милонов: «судебный туризм» несет в себе больше минусов, чем плюсов
В тренде на «судебный туризм» сейчас больше минусов, чем плюсов. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам депутата, в первую очередь «судебный туризм» затрагивает вопросы этического плана. На многих заседаниях, в том числе и открытых, обсуждаются вопросы личного характера, а также разглашается личная информация участников, которую они могут не хотеть разглашать кому-либо, кроме судьи и адвоката.

Другой потенциальной проблемой Милонов назвал возможные осложнения в работе судей.

«Абсолютно законные и правомерные судебные решения не всегда совпадают с общественным понятием справедливости. И если мы говорим о каком-то громком процессе, к которому приковано внимание большой аудитории, то эта самая аудитория подчас может оказывать давление на судью и других участников. Да, неосознанно, просто одним фактом своего присутствия и тоном обсуждения, но все же. И здесь уже мы имеем риск поставить судей в уязвимое положение, сделать их работу менее собранной и отстраненной», — объяснил он.

Депутат отметил, что Госдума может заняться вопросом «судебного туризма», сделав его более контролируемым и менее опасным. Однако для этого требуется соответствующий запрос со стороны Верховного суда, который координирует работу судебной системы. При его отсутствии подобная инициатива может быть расценена как вмешательство законодательной власти в дела судебной власти.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в России набирает популярность «судебный туризм». Граждане приходят на открытые заседания в качестве слушателей ради развлечения.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин, не являющиеся сторонами дела люди иногда действительно могут приходить на слушания, однако массовым тренд назвать нельзя. Чаще всего на слушания приходят журналисты, юристы, студенты, сотрудники суда, знакомые участников процесса и обычные люди, которым интересно посмотреть, как все происходит на самом деле, пояснил он.

