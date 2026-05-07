Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Россиян похвалили за тренд на «судебный туризм»

Адвокат Андреева: спрос россиян на судебный туризм заслуживает похвалы
Shutterstock

Желание россиян присоединиться к тренду на путешествия по судам заслуживает лишь похвалы – это дает возможность почерпнуть новые знания и разобраться в работе судов, считает юрист, партнер адвокатского бюро Юлия Андреева. Чаще всего такими «судебными туристами» становятся студенты юрфака, пояснила она в беседе с 360.ru.

«Если у людей есть желание узнать, как это выглядит на самом деле, и погрузиться в мир судебных процессов, то им только похвала», — подчеркнула Андреева.

По ее словам, студенты юрфака зачастую стремятся лично увидеть правоприменительную практику, также среди таких «путешественников» по судам много тех, кто интересуется конкретным делом или судьбой знаменитости, участвующей в разбирательстве.

Обычно для прохода в зал на открытое заседание достаточно взять с собой паспорт и предъявить его приставам, если вдруг посетителю отказывают, то это говорит о засекреченности процесса, объяснила юрист. Она отметила, что сама часто анонсирует в своем блоге судебные процессы, которые важны для судебной практики в целом и могут наглядно продемонстрировать действие законов.

Напомним, Telegram-канал Baza сообщил, что в России набирает популярность «судебный туризм», когда граждане приходят на открытые заседания в качестве слушателей ради развлечения.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин, не являющиеся сторонами дела люди иногда действительно могут приходить на слушания, однако массовым тренд назвать нельзя. Чаще всего на слушания приходят журналисты, юристы, студенты, сотрудники суда, знакомые участников процесса и обычные люди, которым интересно посмотреть, как все происходит на самом деле, пояснил он.

Ранее в Аргентине заявили о сохранении спроса на «родильный туризм» из РФ.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!