Юрист усомнился в существовании в России тренда на «судебный туризм»

Руслан Кривобок/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщил, что в России набирает популярность «судебный туризм», когда граждане приходят на открытые заседания в качестве слушателей ради развлечения. Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что не являющиеся сторонами дела люди иногда действительно могут приходить на слушания, однако массовым тренд назвать нельзя.

«По нашему опыту, слушатели на заседания действительно приходят. Особенно если дело резонансное. Там могут быть журналисты, юристы, студенты, сотрудники суда, знакомые участников процесса и обычные люди, которым интересно посмотреть, как все происходит на самом деле. Но говорить о каком-то массовом «судебном туризме» я бы пока не стал. Скорее, это существующее явление, которое журналисты красиво назвали новым трендом. Идея сама по себе неплохая. Реальный судебный процесс гораздо полезнее для правовой грамотности, чем телевизионные шоу про суд. Человек может увидеть, как ведут себя стороны, судьи и юристы, и понять главное, что мало просто подать иск и ждать, что «суд во всем разберется». В жизни все устроено сложнее. Но полноценным туризмом это пока назвать трудно. Интересные процессы часто закрывают, а в открытых резонансных делах мест в «зрительном зале» обычно меньше, чем желающих», — сказал он.

Жорин напомнил, что по общему правилу судебные заседания в России являются открытыми, однако часто количество мест на них ограничено.

«Заседание может проходить и в закрытом режиме, например, если затрагивается охраняемая законом тайна, личная или семейная жизнь, права несовершеннолетних, тайна усыновления и другие чувствительные обстоятельства. В семейных спорах такое встречается нередко: разводы, споры о детях, алименты, раздел имущества могут содержать много личной информации, поэтому суд по закону или по ходатайству стороны может закрыть процесс полностью или частично. В таком случае посторонних слушателей в зал не пустят. Даже в открытых делах доступ на практике ограничен вместимостью зала, пропускным режимом суда и требованиями порядка», — добавил он.

6 мая Telegram-канал Baza сообщил, что россияне начали ходить на открытые судебные заседания в качестве слушателей ради развлечения. Как пишет издание, наиболее популярны гражданские дела (разводы, деление имущества и долги), а также уголовные судопроизводства. «Туристы» в беседе с каналом отметили, что на судебных заседаниях чувствуют себя как в сериале.

Ранее в Госдуме рассказали о появлении «сонного туризма» в России.

 
