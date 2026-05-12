Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Старые автомобильные номера обогатили женщину

NYP: американка выиграла в лотерею $50 тысяч благодаря автомобильным номерам
Maryland Lottery

В США женщина выиграла в лотерею $50 тысяч, используя номера старой машины мужа, от которой он отказался избавиться, пишет New York Post.

Жительница округа Сент-Мэрис выиграла в лотерею $50 тысяч, используя в качестве чисел цифры с номерного знака старого автомобиля мужа. Транспортное средство «годами ржавеет на подъездной дорожке», но супруг отказывается его утилизировать.

Вероятность выигрыша составляла один к 100 тысячам. Победительница призналась, что планирует оплатить счета, а остаток потратит на «балование внуков».

Магазин Atrium Spirits в Шарлотт-Холле, где был куплен счастливый билет, получит бонус в $500 долларов, добавили организаторы розыгрыша.

Ранее на Урале женщина увидела вещий сон и выиграла в лотерею 23 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!