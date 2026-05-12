Старые автомобильные номера обогатили женщину

NYP: американка выиграла в лотерею $50 тысяч благодаря автомобильным номерам

В США женщина выиграла в лотерею $50 тысяч, используя номера старой машины мужа, от которой он отказался избавиться, пишет New York Post.

Жительница округа Сент-Мэрис выиграла в лотерею $50 тысяч, используя в качестве чисел цифры с номерного знака старого автомобиля мужа. Транспортное средство «годами ржавеет на подъездной дорожке», но супруг отказывается его утилизировать.

Вероятность выигрыша составляла один к 100 тысячам. Победительница призналась, что планирует оплатить счета, а остаток потратит на «балование внуков».

Магазин Atrium Spirits в Шарлотт-Холле, где был куплен счастливый билет, получит бонус в $500 долларов, добавили организаторы розыгрыша.

Ранее на Урале женщина увидела вещий сон и выиграла в лотерею 23 млн рублей.