На Урале женщина увидела вещий сон и выиграла в лотерею

Жительница Свердловской области выиграла около 23 млн рублей, увидев вещий сон
Жительница Свердловской области сорвала джекпот почти на 23 миллиона рублей, увидев до этого сон о прибыли. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей «Столото».

«22 января 2026 года в 351657-м тираже лотереи «Рапидо Про» был разыгран суперприз — 22 987 125 рублей. Победителем стала жительница города Лесной в Свердловской области Наталья Плеханова», — рассказали в компании.

Известно, что участвовать в розыгрышах победительница начала с конца прошлого года. Она приобретала билеты в мобильном приложении по вечерам после работы. В день выигрыша женщина купила несколько билетов, каждый из них приносил небольшие суммы, а последний обеспечил суперприз на миллионы рублей.

Как рассказала сама Наталья, выигрыш ей предвещал сон, который по народной примете сулит прибыль. На выигранные деньги победительница намерена помочь старшему сыну с покупкой автомобиля, а оставшиеся деньги вложить в недвижимость.

Ранее мужчина выиграл в лотерею дважды за один день и разбогател на $300 тысяч.

 
