«Мужчин долго обделяли»: в Госдуме высказались об отцах-декретниках

В России количество мужчин, уходящих в отпуск для ухода за ребенком, выросло на 12%. До этого зачастую отцов в российских семьях незаслуженно притесняли, сводя их роль исключительно к функции добытчика, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Это глубокая тема, потому что отец до этого был незаслуженно обделен, включая право на воспитание ребенка. Роль мужчины сводилась к добытчику, эту миссию в 90-е взяли на себя женщины, потому что вынуждены были», – отметила депутат в пресс-центре НСН.

По ее словам, с тех пор кто-то сумел перестроиться, а кто-то не смог найти себя после того, как в 90-е годы фактически был разрушен институт семьи. Последствия этого придется наблюдать еще долго, заключила парламентарий.

До этого сообщалось, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2% до 12,5%, а их общее число увеличилось в 6–9 раз с 2020 по 2025 год. При этом в декрет уходят и мужчины с высокой зарплатой.

При этом исследователи провели опрос и выяснили, что в России полностью согласны на декрет 33% мужчин, еще 17% сообщили, что «скорее готовы» к этому. Специалисты подчеркивают, что с 2015 года впервые мнения респондентов разделились поровну, тогда как еще в прошлом году категорически против такого сценария выступали 34% опрошенных мужчин.

Ранее российским отцам призвали разрешить брать оплачиваемый декретный отпуск.