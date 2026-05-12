Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Россиянам рассказали, как избежать спонтанных покупок

Маркетолог Березин: избежать импульсивных покупок поможет лимит на лишние траты
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Избежать спонтанных покупок помогут лимит на необязательные траты, оплата наличными средствами и ряд других правил. Об этом kp.ru рассказал президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

По словам специалиста, перед походом в магазин важно установить лимит на необязательные покупки, разрешив себе приобрести незапланированную мелочь только на конкретную небольшую сумму. Также следует отказаться от посещения больших магазинов, по которым приходится передвигаться на протяжении большого количества времени.

Маркетолог посоветовал не покупать продукты на голодный желудок. Перед походом в магазин рекомендуется поесть, а также составить список потенциальных покупок и четко ему следовать. Тем, кто не может противостоять манящим запахам, звукам и прогулкам по залу, стоит сделать дистанционный заказ. Однако при этом важно игнорировать напоминания о ненужных любимых продуктах и «товарах дня».

Эксперт добавил, что дисциплинировать может и оплата наличными средствами. Физические купюры и сдача ощущаются больше, чем использование банковской карты или телефона.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательную маркировку для шоколадной продукции, если производители уменьшают ее вес. Письмо с таким обращением депутат от ЛДПР направил главе ФАС России Максиму Шаскольскому.

Ранее эксперт рассказал, на что россиянки обращают внимание при выборе одежды.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!