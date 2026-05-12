Россиянам рассказали, как избежать спонтанных покупок

Избежать спонтанных покупок помогут лимит на необязательные траты, оплата наличными средствами и ряд других правил. Об этом kp.ru рассказал президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

По словам специалиста, перед походом в магазин важно установить лимит на необязательные покупки, разрешив себе приобрести незапланированную мелочь только на конкретную небольшую сумму. Также следует отказаться от посещения больших магазинов, по которым приходится передвигаться на протяжении большого количества времени.

Маркетолог посоветовал не покупать продукты на голодный желудок. Перед походом в магазин рекомендуется поесть, а также составить список потенциальных покупок и четко ему следовать. Тем, кто не может противостоять манящим запахам, звукам и прогулкам по залу, стоит сделать дистанционный заказ. Однако при этом важно игнорировать напоминания о ненужных любимых продуктах и «товарах дня».

Эксперт добавил, что дисциплинировать может и оплата наличными средствами. Физические купюры и сдача ощущаются больше, чем использование банковской карты или телефона.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательную маркировку для шоколадной продукции, если производители уменьшают ее вес. Письмо с таким обращением депутат от ЛДПР направил главе ФАС России Максиму Шаскольскому.

