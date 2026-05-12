В Госдуме предложили маркировать «уменьшившийся» шоколад

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательную маркировку для шоколадной продукции, если производители уменьшают ее вес. С таким обращением депутат от ЛДПР направил письмо главе ФАС России Максиму Шаскольскому, документ оказался в распоряжении ТАСС.

В обращении Чернышов отметил, что с российского рынка практически исчезли классические 100-граммовые плитки шоколада. По его словам, производители сокращают вес продукции до 90, 80 и даже 70 граммов, при этом оставляя прежними упаковку и цену.

Депутат напомнил, что еще в феврале предлагал ФАС принять меры против шринкфляции на фоне роста цен на какао-бобы. По его мнению, прогнозы о скрытом уменьшении объема товаров подтвердились.

Чернышов попросил ФАС повторно рассмотреть возможность введения дополнительных мер против шринкфляции. Среди предложений — обязательное информирование покупателей о снижении веса товара с помощью маркировки на лицевой стороне упаковки, а также усиление контроля за скрытым уменьшением объема продукции при сохранении прежнего внешнего вида упаковки.

Парламентарий заявил, что проблема касается не только шоколада. По его словам, заметно уменьшаются объемы молочной продукции, круп и бытовых товаров. Чернышов подчеркнул, что упаковка визуально остается прежней, поэтому покупатели могут не заметить, что внутри стало на 10–20% меньше продукта.

По мнению вице-спикера Госдумы, бороться с этим нужно комплексно. Он предложил ввести крупную маркировку при уменьшении веса товара, установить единые стандарты фасовки базовых продуктов, честно указывать цену за единицу веса и усилить контроль ФАС за скрытым сокращением объема продукции.

Ранее в России ввели ГОСТы на туалетную бумагу и пивные напитки.

 
