Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

«Ситуация сложная»: раскрыта причина лесных пожаров на Дальнем Востоке

Пожарный эксперт Куксин: вспыхнувшие на Дальнем Востоке пожары на 100% рукотворные
Konstantinos Anagnostou/Reuters

Пожары на Дальнем Востоке вспыхнули из-за незаконных поджогов травы местными жителями, поэтому их на 100% можно считать «рукотворными», убежден учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. В беседе с НСН он отметил, что именно сейчас – самый острый момент, но вскоре первая волна стихии стихнет перед летним «сезоном» пожаров.

«Ситуация сложная, речь идет не о лесных пожарах, а о ландшафтных, это более широкое понятие, — подчеркнул специалист. — В большинстве случаев сейчас горят открытые пространства, это люди поджигают траву, что является фактически единственной причиной пожаров сейчас. Это незаконные, опасные, но очень традиционные поджоги травы».

По его словам, на данный момент такие поджоги стали причиной возгораний в Амурской области, Хабаровском крае, Приморье. Огонь перекидывается на лесные массивы, причем, если с лесами «все более понятно», то для тушения ландшафтных пожаров на остальных землях в этом году не хватает сил, отметил Куксин.

«Это фактически на сто процентов рукотворные пожары, точечно начинают появляться пожары от молний. Летом у нас 10% пожаров будут от молний, но 9 и 10 все равно будут по вине людей», — подчеркнул эксперт, добавив, что для профилактики пожаров следует остановить практику поджигания травы.

В целом первый весенний сезон пожаров в европейской части страны завершается – по словам специалиста, в этом году он прошел более благополучно, так как зимой выпало много снега и, соответственно, было много воды. В июне возгораний будет меньше, а затем случится новый всплеск лесных пожаров, которые вспыхивают чаще всего от костров, окурков и молний, заключил специалист.

Напомним, в Хабаровском крае дороги заволокло дымом из-за лесных пожаров. Отмечается, что сразу в нескольких регионах Дальнего Востока сложилась тяжелая ситуация с возгоранием лесов.

Ранее мощный пожар вспыхнул на федеральной трассе.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!