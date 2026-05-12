«Ситуация сложная»: раскрыта причина лесных пожаров на Дальнем Востоке

Пожары на Дальнем Востоке вспыхнули из-за незаконных поджогов травы местными жителями, поэтому их на 100% можно считать «рукотворными», убежден учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. В беседе с НСН он отметил, что именно сейчас – самый острый момент, но вскоре первая волна стихии стихнет перед летним «сезоном» пожаров.

«Ситуация сложная, речь идет не о лесных пожарах, а о ландшафтных, это более широкое понятие, — подчеркнул специалист. — В большинстве случаев сейчас горят открытые пространства, это люди поджигают траву, что является фактически единственной причиной пожаров сейчас. Это незаконные, опасные, но очень традиционные поджоги травы».

По его словам, на данный момент такие поджоги стали причиной возгораний в Амурской области, Хабаровском крае, Приморье. Огонь перекидывается на лесные массивы, причем, если с лесами «все более понятно», то для тушения ландшафтных пожаров на остальных землях в этом году не хватает сил, отметил Куксин.

«Это фактически на сто процентов рукотворные пожары, точечно начинают появляться пожары от молний. Летом у нас 10% пожаров будут от молний, но 9 и 10 все равно будут по вине людей», — подчеркнул эксперт, добавив, что для профилактики пожаров следует остановить практику поджигания травы.

В целом первый весенний сезон пожаров в европейской части страны завершается – по словам специалиста, в этом году он прошел более благополучно, так как зимой выпало много снега и, соответственно, было много воды. В июне возгораний будет меньше, а затем случится новый всплеск лесных пожаров, которые вспыхивают чаще всего от костров, окурков и молний, заключил специалист.

