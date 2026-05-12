Биолог раскрыл опасность укола шипом розы

Биолог Опарин предупредил, что укол шипом розы может быть опасен для диабетиков
Если больной сахарным диабетом уколется шипом розы во время работы в огороде, это может быть чревато появлением незаживающей язвы и даже гангрены. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, отметив, что в случае появления раны необходимо оперативно ее промыть и обработать.

«Сам шип не ядовит, но часто загрязнен почвенными микроорганизмами, включая гриб Sporothrix schenckii (возбудитель споротрихоза). Главная опасность — глубокое проникновение инфекции в ткани. Обязательно сразу выдавите каплю крови, промойте рану проточной водой, обработайте перекисью водорода или хлоргексидином и (если требуется) извлеките обломок шипа пинцетом. Затем наложите асептическую повязку. Для диабетиков или людей с иммунодефицитом даже маленький укол рискует трансформироваться в длительно незаживающую язву, флегмону или даже гангрену. Другой тяжелый сценарий — споротрихоз: через 1–12 недель у места укола образуется плотный узелок, который изъязвляется, а гриб распространяется по лимфатическим сосудам, вызывая хроническое поражение кожи и лимфоузлов, требующее месячного курса противогрибковых препаратов», — сказал он.

Опарин объяснил, что большинство уколов цветами заживляют быстро, однако игнорировать ранки не стоит.

«Подавляющее большинство уколов розой заживают спонтанно за два-пять дней без последствий при элементарной гигиене. Серьезные осложнения встречаются редко (например, частота споротрихоза в эндемичных регионах — единицы на 100 тысяч населения), но они реальны при наличии сахарного диабета, хронических болезней печени, почек или работе с почвой без перчаток. Поэтому игнорировать даже мелкую ранку не стоит», — добавил он.

