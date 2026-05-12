Экс-руководителя ЛДПР Абельцева отправили в колонию за мошенничество

Евгений Одиноков/РИА Новости

Одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

Решение принял Тверской районный суд Москвы.

«Назначить ему (Абельцеву. — «Газета.Ru») наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей», — сказала судья по итогам заседания.

4 мая сообщалось, что сторона обвинения потребовала назначить экс-руководителю ЛДПР наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Сергей Абельцев четыре раза избирался в Государственную думу РФ от ЛДПР. В 2024 году его арестовали, обвинив в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, политик сообщил потерпевшему ложную информацию о том, что имеет связи с высокопоставленными лицами из числа депутатов нижней палаты парламента. На этом фоне он заявил, что способен за денежное вознаграждение решить вопрос с трудоустройством в качестве помощника одного из законодателей. При этом реальной возможности помочь потерпевшему у Абельцева не было.

Ранее экс-руководитель ЛДПР признал вину в мошенничестве.

 
