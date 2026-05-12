В сети распространили фейк с индийцами, устроившими большую стирку на ВДНХ

Видео, на котором трое граждан Индии стирают одежду в фонтане «Дружбы народов» на ВДНХ, оказалось фейком. Об этом говорится в описании YouTube-канала «Комета», который является первоисточником ролика.

Как оказалось, на канале публикуются короткие развлекательные ролики, созданные при помощи искусственного интеллекта. В описании к видео есть пометка «ролик сгенерирован в ИИ».

Однако кадры распространились в сети без пометки «сделано ИИ» и вызвали возмущение у пользователей интернета. В частности, граждан Индии, стирающих белье в фонтане на ВДНХ, осудили авторы Telegram-канала «ЖЕСТЬ ВИДЕО | ЧП 18+».

«Индийцы решили проигнорировать статус объекта культурного наследия и использовала главный фонтан страны как тазик для белья», — говорится в публикации под роликом.

По информации канала, свой поступок мужчины объяснили тем, что в Индии стирка в открытых водоемах считается нормой.

Если бы данные о стирке в фонтане подтвердились, то индийцам, скорее всего, грозила бы административная ответственность. Фонтан «Дружбы народов» на ВДНХ действительно является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения, и стирка вещей в нем могла подпасть под статью 7.13 или 7.14.1 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в Россию стали ввозить больше работников из Индии.