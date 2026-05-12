VPN-сервисам предрекли неизбежную блокировку во всем мире

Глава ФРЦЭ Клименко: VPN будут блокировать во всех странах мира

По всему миру неизбежно будут блокировать VPN-сервисы, просто Россия идет по этому пути чуть быстрее на фоне изоляции. Тренд на деанонимизацию начался уже давно, сегодня на эту дорогу вышли страны Европы, отметил в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Европейская парламентская исследовательская служба (EPRS) объявила VPN угрозой для системы обязательной проверки возраста, позволяющей обходить ограничения «18+». По словам Клименко, Европа впервые столкнулась с нарушениями в таком масштабе.

«В ЕС на эту проблему не обращали внимания в силу ее малости, но проблема с возрастами их коснулась, и они через эту историю теперь заходят в данную тему, — отметил он. — Поэтому я думаю, что у всех будет примерно то же самое».

Ограничения VPN в других странах отразятся и на россиянах – например, при блокировке сервисов в Германии отдельные ресурсы будут недоступны. В будущем это затронет не только европейские страны – по мнению эксперта, VPN будут вытеснять из всех государств «куда-нибудь в район Сейшельских островов ».

«Закончится тем, что все государства с разным уровнем интенсивности будут требовать, чтобы сервисы VPN выполняли локальное законодательство конкретной страны. Это неизбежно»», — считает специалист.

До этого сообщалось, что целевые показатели Роскомнадзора по развитию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) предполагают 92%-ную эффективность блокировки VPN-сервисов. В частности, речь идет о переходе от традиционных блокировок по IP-адресам к более сложным методам путем фильтрации по сигнатурам протоколов, что расширяет возможности регулятора по контролю сетевой активности.

