Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

VPN-сервисам предрекли неизбежную блокировку во всем мире

Глава ФРЦЭ Клименко: VPN будут блокировать во всех странах мира
Global Look Press

По всему миру неизбежно будут блокировать VPN-сервисы, просто Россия идет по этому пути чуть быстрее на фоне изоляции. Тренд на деанонимизацию начался уже давно, сегодня на эту дорогу вышли страны Европы, отметил в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Европейская парламентская исследовательская служба (EPRS) объявила VPN угрозой для системы обязательной проверки возраста, позволяющей обходить ограничения «18+». По словам Клименко, Европа впервые столкнулась с нарушениями в таком масштабе.

«В ЕС на эту проблему не обращали внимания в силу ее малости, но проблема с возрастами их коснулась, и они через эту историю теперь заходят в данную тему, — отметил он. — Поэтому я думаю, что у всех будет примерно то же самое».

Ограничения VPN в других странах отразятся и на россиянах – например, при блокировке сервисов в Германии отдельные ресурсы будут недоступны. В будущем это затронет не только европейские страны – по мнению эксперта, VPN будут вытеснять из всех государств «куда-нибудь в район Сейшельских островов ».

«Закончится тем, что все государства с разным уровнем интенсивности будут требовать, чтобы сервисы VPN выполняли локальное законодательство конкретной страны. Это неизбежно»», — считает специалист.

До этого сообщалось, что целевые показатели Роскомнадзора по развитию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) предполагают 92%-ную эффективность блокировки VPN-сервисов. В частности, речь идет о переходе от традиционных блокировок по IP-адресам к более сложным методам путем фильтрации по сигнатурам протоколов, что расширяет возможности регулятора по контролю сетевой активности.

Ранее эксперт объяснил, почему платный зарубежный интернет в России не будет работать.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!