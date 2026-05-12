Россиянам рассказали, как часто УК должна ремонтировать подъезд

Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3–5 лет, при этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Часто жильцы склонны думать, что чистый подъезд является подарком от управляющей организации. Собственники — это не гости в своем подъезде, а его хозяева, которые нанимают «управленцев» для поддержания порядка за свои же деньги. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющие организации или ТСЖ лишь получают плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «содержание и ремонт жилого помещения». Именно из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, — пояснил Бондарь.

По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в пять или три года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки.

«Важно помнить, что этот ремонт является обязательным и входит в перечень работ по содержанию общего имущества. Управляющая организация не может требовать за него дополнительную плату сверх тех взносов, которые вы уже платите ежемесячно, или проводить дополнительное собрание собственников. Если стены облезли, можно вспомнить о своих правах. На мой взгляд, самый эффективный алгоритм действий — коллективное обращение и фиксация нарушений на фото. Это может лишить управляющую компанию возможности заявить, что «проблем нет», — обратил внимание он.

Бондарь отметил, что постановлением правительства РФ № 290 установлен «Минимальный перечень услуг и работ», которые управляющая организация обязана выполнять. Например, поддерживать в исправном состоянии отделку в местах общего пользования, следить за окнами и наличием исправных ручек, петель на дверях в подъездах. Но если в подъезде разбито окно или вырван почтовый ящик, управляющая организация должна восстановить их в рамках текущего содержания, не дожидаясь планового ремонта.

«Иногда управляющие организации ссылаются на долги жильцов. Однако это не повод отменять работы. Также в некоторых регионах действует программа государственного софинансирования. Участие в ней позволит сделать стены более красивыми при минимальных затратах. Если обычный ремонт — это чистая побелка и покраска, то через такие программы можно добиться большего. Например, положить плитку вместо покраски пола или заменить старые деревянные окна на современные стеклопакеты. Кроме того, при участии в подобных программах жители оплачивают лишь малую часть (обычно от 5% до 20%), остальное покрывает бюджет города или региона. А за качеством работ следит, как правило, не только совет дома, но и муниципальные органы. Стоит помнить, что для программы софинансирования обязательно нужно провести общее собрание», — заключил Бондарь.

