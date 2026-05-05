Врач предупредила об опасности гребешков и креветок

Креветки и морские гребешки могут спровоцировать проблемы с пищеварением и аллергические реакции. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«Несмотря на пользу, у морепродуктов есть важные ограничения. Креветки — один из самых частых пищевых аллергенов. Реакцию вызывает белок тропомиозин, который устойчив даже к термической обработке. Симптомы могут появиться быстро: кожный зуд, высыпания, отек губ, затруднение дыхания. Людям с аллергией на морепродукты продукт полностью противопоказан», — сказала Гузман.

По словам врача, чаще всего вред связан не с самими креветками, а с тем, как их едят.

«Жарка в масле, соленые соусы, майонез и алкоголь превращают диетический продукт в тяжелую закуску с избытком соли и калорий. Полезные креветки — это вареные, запеченные или приготовленные на пару морепродукты, а не фастфуд в кляре», — добавила врач.

Она отметила, что оптимальная порция для здорового человека — 150–200 г креветок за один прием пищи не чаще 1–2 раз в неделю. При этом морепродукты должны дополнять рацион, а не заменять разнообразное питание.

«Беременным полностью отказываться от морепродуктов не нужно. Международные рекомендации допускают их употребление 1–2 раза в неделю: омега-3 жирные кислоты важны для развития мозга ребенка. Главные правила: только хорошо приготовленные морепродукты; отказ от сырых блюд; умеренные порции. Маленьким детям креветки вводят осторожно — после года жизни и начиная с минимального количества из-за риска аллергии», — заключила Гузман.

