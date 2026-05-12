Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Россиянам объяснили, как правильно мыть решетку для гриля и казан

Эксперт Прокофьев: чистить решетку для гриля можно металлической щеткой
Pablo Morales Food/Shutterstock/FOTODOM

Бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев в интервью РИАМО объяснил, как правильно мыть гриль и казан. По его словам, открытый огонь создает сильный жар, который выжигает остатки пригоревшей пищи. Для чистки мангалов и решеток он посоветовал использовать жесткую металлическую щетку, а перед приготовлением пищи последнюю смазывать растительным маслом.

С казаном, по словам эксперта, ситуация сложнее, поскольку он может иметь специальное покрытие.

«Если мы говорим о казанах, которые используются на открытом огне — они очень хорошо прокаливаются, как правило их не моют. Достаточно использовать просто воду и щадящие моющие средства. Особенно когда надо убрать остатки пригоревшей пищи», — сказал Прокофьев.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого предупреждала, что использование немытых шампуров и решеток для гриля повышает риск развития онкологических заболеваний из-за обилия канцерогенов.

В худшем случае систематическое использование грязной посуды для жарки может привести к нарушению апоптоза — механизма запрограммированного уничтожения старых клеток. В результате отмирающие клетки не исчезают, а новые продолжают появляться путем деления, что напрямую способствует развитию злокачественных опухолей, объяснила специалист.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать мангал и шампуры.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!