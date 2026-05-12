Россиянам объяснили, как правильно мыть решетку для гриля и казан

Бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев в интервью РИАМО объяснил, как правильно мыть гриль и казан. По его словам, открытый огонь создает сильный жар, который выжигает остатки пригоревшей пищи. Для чистки мангалов и решеток он посоветовал использовать жесткую металлическую щетку, а перед приготовлением пищи последнюю смазывать растительным маслом.

С казаном, по словам эксперта, ситуация сложнее, поскольку он может иметь специальное покрытие.

«Если мы говорим о казанах, которые используются на открытом огне — они очень хорошо прокаливаются, как правило их не моют. Достаточно использовать просто воду и щадящие моющие средства. Особенно когда надо убрать остатки пригоревшей пищи», — сказал Прокофьев.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого предупреждала, что использование немытых шампуров и решеток для гриля повышает риск развития онкологических заболеваний из-за обилия канцерогенов.

В худшем случае систематическое использование грязной посуды для жарки может привести к нарушению апоптоза — механизма запрограммированного уничтожения старых клеток. В результате отмирающие клетки не исчезают, а новые продолжают появляться путем деления, что напрямую способствует развитию злокачественных опухолей, объяснила специалист.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать мангал и шампуры.