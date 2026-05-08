Россиян призвали не использовать немытые решетки и шампуры

Использование немытых шампуров и решеток для гриля повышает риск развития онкологических заболеваний из-за обилия канцерогенов. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Это так же, как наши бабушки не мыли сковородки, потому что раньше экономили жир. И очень многие получили в свое время и онкологию, и сердечно-сосудистые заболевания», — отметила специалист.

В худшем случае систематическое использование грязной посуды для жарки может привести к нарушению апоптоза — механизма запрограммированного уничтожения старых клеток. В результате отмирающие клетки не исчезают, а новые продолжают появляться путем деления, что напрямую способствует развитию злокачественных опухолей, добавила Соломатина.

Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова до этого напомнила о правилах приготовления и употребления шашлыка.

Чтобы выходные не закончились в больнице, по словам эксперта, стоит держать в голове несколько правил. Темную обугленную корочку перед едой лучше срезать — самые опасные вещества именно в ней. Маринад с лимоном, уксусом и травами (розмарин, тимьян, чеснок) снижает образование канцерогенов на 50–70%. Застолье не стоит начинать с алкоголя: сначала овощи, лаваш или кусок хлеба. Крепкие напитки и шашлык — плохая комбинация. При этом вино или пиво в умеренном количестве переносятся легче.

Ранее родителям рассказали, с какого возраста детям можно есть шашлык.