Россиянам дали советы, как выбрать мангал и шампуры, которые не развалятся при готовке

От правильно подобранного оборудования зависит не только удобство приготовления шашлыка, но и вкус блюда. О том, как выбрать мангал, угли и аксессуары для шашлыка, «Газете.Ru» рассказал Денис Ширяев, руководитель направления товаров длительного пользования в Мегамаркете.

По словам эксперта, начинать стоит с основного элемента — мангала. Для редких выездов подойдут компактные складные модели: они легкие, мобильные и не требуют много места для хранения. Если же речь идет о даче или регулярном использовании, лучше отдать предпочтение стационарным конструкциям из более толстой стали — они лучше удерживают тепло и служат дольше.

«Оптимальная толщина стенок должна быть не менее 2–3 мм, иначе конструкция может быстро потерять форму. При этом многие недооценивают высоту мангала — комфортный уровень жаровни снижает нагрузку на спину и делает процесс приготовления заметно удобнее», — добавил Ширяев.

Отдельное внимание стоит уделить решеткам и шампурам. Наиболее практичным решением остается нержавеющая сталь: она устойчива к коррозии и проста в уходе. Шампуры нужно выбирать плоские — они надежнее фиксируют куски мяса и предотвращают их прокручивание при переворачивании. Решетки же подходят для приготовления овощей, рыбы и бургеров, тут предпочтение лучше отдавать моделям с антипригарным покрытием или надежным зажимом.

«Есть еще один нюанс, о котором редко задумываются: расстояние между прутьями на решетке. Если оно слишком большое, мелкие продукты будут проваливаться, а если слишком маленькое — ухудшается циркуляция жара», — пояснил Ширяев.

При покупке шашлычных принадлежностей стоит учитывать размеры решетки и длину шампуров, чтобы они подходили под конкретный мангал. Не менее важно учитывать толщину металла, тип покрытия, а также изучать фотографии и отзывы товаров — это помогает избежать покупки неудобных или недолговечных моделей.

Не менее значимую роль играет топливо, от которого напрямую зависит вкус блюда. Эксперт рекомендует выбирать древесный уголь из твердых пород, таких как береза или дуб: он обеспечивает стабильный жар и дольше сохраняет температуру.

«Хороший уголь можно определить даже визуально — крупные, плотные куски без пыли обычно горят дольше и ровнее. С жидкостями для розжига стоит быть осторожнее: лучше выбирать составы без резкого запаха или использовать альтернативы — например, топливные брикеты или специальные стартеры», — отметил Ширяев.

Он также уточняет, что разжечь угли можно и без специальных средств. Если под рукой нет жидкости для розжига или брикетов, подойдет подсолнечное масло и бумажные салфетки: их нужно обильно пропитать маслом, выложить на дно мангала и засыпать сверху древесным углем. Такой способ помогает быстрее создать жар и равномерно его распределить.

Дополнительные аксессуары способны заметно упростить процесс приготовления. Среди наиболее полезных — веер или меха для раздува углей, щипцы для переворачивания, термостойкие перчатки и чехлы для хранения. Также все чаще используют термометры для мяса, позволяющие точно контролировать степень прожарки.

«Еще один неочевидный, но полезный аксессуар — поддон для жира: он помогает избежать вспышек пламени и делает процесс более управляемым», — добавил эксперт.

Ширяев напоминает и о базовых мерах безопасности: мангал следует устанавливать на устойчивой поверхности вдали от легковоспламеняющихся предметов, а под рукой всегда держать воду или средства для тушения.

