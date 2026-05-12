Фальшивые инвалиды-прокуроры на Украине восстановили статус

18 прокуроров из Хмельницкой области на западе Украины, которых со скандалом ранее лишили инвалидности, признав ее фиктивность, вернули себе этот статус. Об этом сообщает украинский антикоррупционный проект NGL media, проанализировав данные судов страны.

Уточняется, что всего в суд обратились 32 прокурора из 33, лишенных ранее инвалидности. По информации журналистов, только в пяти случаях суд подтвердил законность лишения, в остальных — нашел нарушения.

В октябре 2024 года генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с поддельными инвалидностями у чиновников, которые позволяли им не идти на фронт. Он добавил, что на Украине начались проверки на всех уровнях. Многие «позорные» преступления подобного рода прокуратура уже раскрыла, подчеркнул Костин.

Перед тем как за проблему публично взялся президент, украинские журналисты нашли десятки фальшивых инвалидов среди украинских прокуроров. Выяснилось, что последние начали подделывать свои диагнозы еще до полномасштабных военных действий ради льгот, например раннего выхода на пенсию. Комментируя происходящее, Владимир Зеленский указал, что мошенники в этой области оказались не только в прокуратуре. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине.