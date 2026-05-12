Юрист объяснил, как не превысить границы самообороны

Главный принцип самообороны — соразмерность угрозе. Если человек лишь кричит или идет следом, применять силу категорически запрещено. Об этом в беседе с РИАМО предупредил юрист Евгений Евдокимов. По его словам, закон позволяет защищаться только в ответ на реальное физическое насилие или явную угрозу его применения, поэтому бегство в данном случае — не трусость, а идеальная юридическая стратегия.

«Ваша защита должна длиться ровно до момента устранения опасности. Агрессор упал или отступил — вы обязаны немедленно остановиться. Добивание поверженного противника или удар в спину гарантированно приведут вас на скамью подсудимых за умышленное причинение вреда здоровью», — сказал эксперт.

Самое безопасное с точки зрения закона средство — газовый баллончик: он эффективно нейтрализует угрозу, но не наносит тяжелых травм, за которые потом придется отвечать, добавил он.

Адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян до этого говорил, что закон учитывает внезапность нападения. Если все произошло резко, в темноте, в стрессовой обстановке и человек не мог трезво оценить степень опасности, это может сыграть в его пользу. То же касается случаев, когда момент окончания нападения был неочевиден. При этом ссылаться на самооборону нельзя, если человек сам спровоцировал конфликт или защищался от угрозы, которой в реальности не было.

Ранее стало известно, что американские пенсионеры стали пользоваться тростями с электрошокерами для самообороны.

 
