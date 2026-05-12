Мальчику удалили глаз после того, как мама заметила «свечение», когда он смотрел телевизор

В Британии четырехлетний мальчик по имени Айзек, у которого диагностировали редкую форму рака глаза — ретинобластому — выжил благодаря тому, что его мать вовремя заметила необычный симптом, пишет LADBible. Женщина увидела «белое свечение» в правом глазу сына, когда он смотрел мультфильм «Щенячий патруль» в свой день рождения.

Мария Симеонидис вспоминает, что ее партнер Мэттью уже замечал у Айзека это свечение ранее.

«Я сразу поняла, что это что-то плохое», — поделилась женщина.

На приеме окулист обнаружил у мальчика образование на задней стенке глаза, и семью экстренно направили в центральную больницу в Лондоне.

Айзек прошел курс системной химиотерапии, затем лечение лазером, но часть опухоли осталась. Чтобы спасти сына и дать ему «немного покоя», семья приняла тяжелое решение — удалить правый глаз.

Взамен глаза мальчику установили протез. По словам матери, сын превратился в «очень счастливого и уверенного в себе».

«Он осознает, что произошло, и понимает, что у него не полное поле зрения, но справляется потрясающе», — добавила британка.

