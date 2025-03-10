Ребенку зашили глаз после того, как его поцеловал взрослый с вирусом герпеса

Двухлетний ребенок может лишиться глаза после поцелуя от взрослого с вирусом герпеса. Об этом его мать Мишель рассказала Metro.

В августе прошлого года у 16-месячного Ювана из Намибии развилась явная глазная инфекция, от которой не помогали капли с антибиотиками. Тогда родители обратились к врачу, и тот сказал, что ребенок заразился герпесом от поцелуя, и теперь у него на роговице растет лихорадочный волдырь. Местным медикам пришлось консультироваться с экспертами из Нью-Йорка, чтобы подобрать нужное лекарство. Но к тому времени, когда оно подействовало, спасать глаз Ювана было уже поздно.

Герпес повредил роговицу, а гель, защищавший глаз, испарился, поэтому он высох, а мальчик ослеп. Чтобы спасти глаз Ювана, родители отвезли его к специалистам в столицу ЮАР. Там двухлетнему малышу сделали операцию по пересадке амниона, чтобы вылечить роговицу, и временно сшили веки. В апреле ребенку проведут операцию по пересадке нервов с ноги на глаз. Если она пройдет успешно, в следующем году ему смогут пересадить роговицу и полностью восстановить зрение, однако еще долгие годы Юван будет вынужден принимать противовирусные препараты.

Ни у отца, ни у матери мальчика в крови не обнаружили герпеса, и они по-прежнему не знают, кто именно заразил этой инфекцией их ребенка.

«Это несправедливо, что такой крошечный человечек прошел через все это. Юван — такой храбрец, у него всегда была улыбка на лице. Но ему было очень больно. Поначалу мы были очень, очень злы, но я уверена, что это было сделано не специально и не с целью причинить ему вред», — считает Мишель.

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