Врач объяснила, почему шашлык из говядины и баранины особенно опасен

Плохо прожаренные говядина и свинина особенно опасны из-за риска заражения трихинеллами и бычьим цепнем, при этом предварительная заморозка в бытовой морозилке большинство паразитов не убивает. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат наук Ольга Тарасова, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета.

По словам эксперта, сезон шашлыков тесно связан с высоким риском паразитарных инфекций и бактериальных отравлений. При употреблении свинины можно столкнуться с трихинеллезом – заболеванием, вызываемым круглыми червями рода Trichinella. Оно характеризуется лихорадкой, болями в мышцах, отеками и различными аллергическими проявлениями.

«Говядина может быть заражена бычьим цепнем (ленточный червь –Taeniarhynchus saginatus). Баранина может содержать личинки эхинококка (вид ленточных червей) – случаи заражения происходят редко, но представляют серьезную опасность», – предупреждает специалист.

Ученая отметила, что заморозка в бытовой морозилке не способна полностью уничтожить всех паразитов, в том числе яйца гельминтов. Только термическая обработка до температуры внутри куска не менее 70-75°C создает безопасные условия для употребления в пищу – розовый сок при жарке должен стать прозрачным, а мясо не должно сохранять розовый цвет на разрезе.

Чтобы обезопасить себя от отравления, Тарасова рекомендует покупать мясо с ветеринарным клеймом (прошедшее ветсанэкспертизу). Категорически не рекомендуется пробовать сырой фарш и есть мясо «с кровью».

