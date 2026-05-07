Пьяный россиянин избил и ограбил соседа после просьбы не шуметь

Полиция Хабаровска задержала 23-летнего ранее судимого мужчину, который избил соседа и ограбил его после того, как тот сделал замечание о шуме. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в жилмассиве «Большой аэродром» в Хабаровске. Мужчина распивал спиртные напитки в гостях у отца своего приятеля. В какой-то момент сосед с нижнего этажа попросил компанию вести себя тише.

Злоумышленник воспринял замечание как личное оскорбление. Он поднялся на этаж выше, ворвался в квартиру потерпевшего и начал его избивать. После этого нападавший потребовал, чтобы хозяин разблокировал смартфон и перевел ему 15 тысяч рублей через банковское приложение. Получив деньги, фигурант также отобрал у потерпевшего мобильный телефон и вернулся в квартиру к приятелю.

К моменту задержания похищенные средства он уже успел потратить на покупку спиртного. Возбуждено уголовное дело о грабеже, нападавший задержан.

Ранее в Петербурге мужчина напал на соседа из-за мусора в подъезде.

 
