Ученый назвал решающую дату для оценки распространения хантавируса

19 мая может стать решающей датой в определении распространения хантавируса за пределами круизного лайнера MV Hondius. Об этом заявил американский врач и ученый Стивен Куэй, пишет газета The Telegraph.

По информации издании, на данный момент нет ни одного подтвержденного случая заболевания среди людей, которые не находились на борту лайнера. В связи с этим нет докательств, что вирус мог распространиться за пределы судна. При этом в газете указали, что длительный инкубационный период вируса не позволяет вынести окончательный вердикт о том, передалась ли болезнь от пассажиров кому-то еще.

Стивен Куэй подсчитал, что второму поколению, у кого симптомы развивались после контакта с «нулевым пациентом», потребовалось в среднем 22 дня, чтобы заболеть. По его предположениям, болезнь у третьего поколения заболевших должна проявиться примерно 19 мая при условии, что инкубационный период в три недели останется неизменным.

Судно MV Hondius выполняло рейс из Аргентины в Кабо-Верде. На борту заразились несколько человек, троих из них не спасли. 10 мая лайнер прибыл в порт испанского острова Тенерифе, где началась операция по эвакуации пассажиров.

11 мая представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила на брифинге в Брюсселе, что степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается как низкая.

Ранее стало известно о нервном срыве у пассажиров круизного лайнера MV Hondius.