Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье до конца недели

На этой неделе в столичном регионе атмосферное давление останется сниженным, на фоне чего практически каждый день ожидаются дожди разной степени интенсивности, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На вспышку тепла я бы не рассчитывала, потому что погода у нас действительно сохраняется неустойчивая», — предупредила она.

Небольшой дождь ночью днем будет местами набирать силу до умеренного, добавила синоптик. В то же время к концу недели столичный регион попадет в теплую периферию антициклона – это значительно увеличит температуру воздуха, отметила Позднякова. Что касается ближайших дней, то сегодня воздух не прогреется сильнее, чем до +19 градусов, а завтра, 13 мая, ожидается от +21 до +23 градусов в дневные часы. Ночью до субботы включительно температура воздуха не поднимется выше +10…+13 градусов.

В четверг ожидается от +19 до +21 градуса и дожди, затем начнет заметно теплеть. Так, на пятницу метеоролог спрогнозировала до +22, а на субботу – до +24 градусов.

«В Москве, скорей всего, будет +22…+23 градуса, то есть температура близка к климатической норме, но солнечной погоды на этой неделе не ожидается», — добавила Позднякова, отметив, что при этом ожидаются маловыраженные и локальные грозы.

