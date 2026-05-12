В Таиланде две собачки съели цепочку хозяина стоимостью почти полмиллиона рублей

Thaiger: в Таиланде два шпица съели золотую цепочку стоимостью 480 тысяч рублей

В Таиланде два померанских шпица съели золотую цепочку хозяина стоимостью более 210 тысяч батов (480 тысяч рублей). Об этом сообщает издание The Thaiger.

По информации издания, 41-летний Наттапорн Руккачарт оставил на стуле золотую цепочку перед тем, как лечь спать. Утром его разбудила девушка, сообщив, что две из трех его собак, Шабу и Юджин, жуют украшение.

Им удалось проглотить золота примерно на 140 тысяч батов (320 тысяч рублей) до того, как животных смогли остановить. Позже у собак началась рвота, и ветеринар с помощью рентгеновского снимка подтвердил, что в желудках шпицев скопилось золото.

Специалисты прооперировали животных, сейчас Шабу и Юджин восстанавливаются.

7 мая издание Daily Mail сообщало, что гражданин Великобритании застрял во Франции после того, как несколько страниц его паспорта съела собака друга.

40-летний Карл Филлипс из Нортгемптона должен был вылететь в Лондон 21 апреля, но его проездной документ был испорчен годовалым щенком по кличке Ксена. Филлипс пояснил, что оставил паспорт в сумке на столе в квартире приятеля в Турретте, а когда вернулся через час, застал собаку на диване с документом в зубах.

По его словам, щенок жевал паспорт, как лакомство, причем сильнее всего повредил самую важную страницу удостоверения личности. Мужчине пришлось обращаться в британское консульство в Марселе. В итоге он смог вернуться на родину только 26 апреля.

Ранее собака съела паспорт своего хозяина за неделю до свадьбы.