Общество

Турист застрял за границей из-за щенка, который вытащил и съел его паспорт

Гражданин Великобритании застрял во Франции после того, как несколько страниц его паспорта съела собака друга. О случившемся рассказывает издание Daily Mail.

В статье говорится, что 40-летний Карл Филлипс из Нортгемптона должен был вылететь в Лондон 21 апреля, но его проездной документ был испорчен годовалым щенком по кличке Ксена.

Филлипс пояснил, что оставил паспорт в сумке на столе в квартире приятеля в Турретте, а когда вернулся через час, застал собаку на диване с документом в зубах.

По его словам, щенок жевал паспорт, как лакомство, причем сильнее всего повредил самую важную страницу удостоверения личности.

Мужчине пришлось обращаться в британское консульство в Марселе, проделав туда двухчасовой путь, и заплатить за срочное переоформление паспорта и покупку нового авиабилета. В итоге он смог вернуться на родину только 26 апреля.

«Сотрудница в консульстве нашла ситуацию забавной и посоветовала не оставлять новый паспорт там, где до него доберется щенок», — добавил британец.

Эксперт по туристическому страхованию Пол Гиллули заявил Daily Mail, что подобные случаи происходят намного чаще, чем кажется: только в 2024 году почти 20 тысяч британских путешественников обращались за получением экстренного проездного документа из-за утери или кражи паспорта за границей.

Ранее собака съела паспорт своего хозяина за неделю до свадьбы.

 
