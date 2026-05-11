В Москве девушку-подростка обманули на 3 млн рублей

В Москве девушку-подростка обманули мошенники, она передала из деньги и украшения. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

Аферисты обманули ее, рассказал историю о «проверке ценностей». Сначала преступники узнали у нее код из СМС, а затем убедили, что ее счета взломаны.

Юная москвичка испугалась, собрала все денежные средства и ценности, после чего передала их курьеру мошенников. Сумма ущерба составила три миллиона рублей. Заведено уголовное дело.

Позже сотрудники полиции задержали курьера, в данный момент он ожидает суда.

Недавно девушка из Омска стала жертвой мошенников, отдав им деньги, которые ее класс собирал на выпускной. О произошедшем стало известно после того, как 50-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она сказала, что из дома пропали 380 тысяч рублей. Женщина пыталась связаться с дочерью, и та заявила, что взяла деньги, но о своих целях расскажет позже.

